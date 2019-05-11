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Вильярреал
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Жирона
Райо Вальекано
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Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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Зинедин Зидан: поражение "Барселоны" не расслабит "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу поражения "Барселоны" в матче полуфинала Лиги Чемпионов.

Как сообщает AS, специалист не считает поражение каталонцев "Ливерпулю" поводом расслабляться.

"То, что сине-гранатовые не вышли в финал, не делает текущий сезон для сливочных лучше. Для нас ничего не меняется. Что касается критики в адрес главного теренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде, не уверен, что она справедлива. То, что он делал до сих пор, — феноменально. Я не критикую других. Но в работе, которую он проделал, нельзя сомневаться", — заявил француз.

В этом сезоне "Реал" одержал победу в клубном чемпионате мира.

"Барселона" смогла завоевать Суперкубок и чемпионат Испании.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Барселона Реал Ла Лига
Сегодня, 16:33
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