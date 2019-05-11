Зинедин Зидан: поражение "Барселоны" не расслабит "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по поводу поражения "Барселоны" в матче полуфинала Лиги Чемпионов.Как сообщает AS, специалист не считает поражение каталонцев "Ливерпулю" поводом расслабляться."То, что сине-гранатовые не вышли в финал, не делает текущий сезон для сливочных лучше. Для нас ничего не меняется. Что касается критики в адрес главного теренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде, не уверен, что она справедлива. То, что он делал до сих пор, — феноменально. Я не критикую других. Но в работе, которую он проделал, нельзя сомневаться", — заявил француз.В этом сезоне "Реал" одержал победу в клубном чемпионате мира."Барселона" смогла завоевать Суперкубок и чемпионат Испании.