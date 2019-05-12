Лионель Месси сбрил бороду после вылета из Лиги чемпионов

New look of Leo! Messi appeared for the practice of @FCBarcelona without a beard! pic.twitter.com/0hKU5n9u9d — Argentina Soccer 11 ?? (@ArgSoccer11) May 11, 2019

После поражения от "Ливерпуля" (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов нападающий "Барселоны" Лионель Месси сбрил бороду.Были опубликованы фото с тренировки команды, где аргентинец уже без бороды.