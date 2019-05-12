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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Алавес
Эйбар
Леганес
Бетис
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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Лионель Месси сбрил бороду после вылета из Лиги чемпионов

После поражения от "Ливерпуля" (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов нападающий "Барселоны" Лионель Месси сбрил бороду.

Были опубликованы фото с тренировки команды, где аргентинец уже без бороды.

Теги: Месси Барселона
Сегодня, 08:18
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#3  Fint  Москва (Сегодня, 09:56)
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Болеет за:
«Реал»
Высокий накал игр последних убедил его в очевидном,- борода препятствует ускоренному теплоотводу от разгорячённого тела. Хотя же можно было бы и быстрее бегать, а не пешком ходить... bowtie
Анекдот по случаю: Тащится бедуин по пустыне жаркой на верблюде, вдруг мимо него проносится другой, на коне галопом.
Он возгласом удивлённым притормозил лошадника,- чего так несёшься?
- Так на скорости ветер обдувает меня и прохладнее становится, был ответ.
Бедуин пришпорил тогда своего верблюда и скрылся за горизонтом. Через некоторое время всадник доскакал до бедуина, проливавшего горькие слёзы над трупом верблюда.
-Что случилось? Был вопрос..
-Верблюд замёрз, ответил тот... smile satisfied
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 08:45)
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  •  (4)

Распиаренный гном.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 08:35)
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  •  (1)

Не помогла.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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