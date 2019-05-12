Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Алавес
Эйбар
Леганес
Бетис
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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Два испанских клуба могут получить трансферный запрет

В течение будущих нескольких недель Международная федерация футбола (ФИФА) закончит расследовать возможные нарушения со стороны "Валенсии" и "Вильярреала", сообщает Marca.

Два клуба в качестве наказания могут получить запрет на трансферы.

Дело "Валенсии" и "Вильярреала" напоминает то, из-за которого возможности регистрировать новых игроков в течении года лишился лондонский "Челси".

Речь идёт о 19-й статье правил, в которой отмечается, что клубы могут осуществлять покупку футболистов из других стран, только если те уже достигли возраста 18 лет. На данный момент все клубы, в отношении которых велись такие расследования, были наказаны, однако различалась степень санкций.

У "Валенсии" и "Вильярреала" будет возможность подать апелляцию на решение. Сроки рассмотрения дел, впрочем, позволят клубам приобрести новых членов команды предстоящим летом.

"Газета.ру"
Теги: Ла Лига
Сегодня, 17:02
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