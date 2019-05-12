Два испанских клуба могут получить трансферный запрет

В течение будущих нескольких недель Международная федерация футбола (ФИФА) закончит расследовать возможные нарушения со стороны "Валенсии" и "Вильярреала", сообщает Marca.Два клуба в качестве наказания могут получить запрет на трансферы.Дело "Валенсии" и "Вильярреала" напоминает то, из-за которого возможности регистрировать новых игроков в течении года лишился лондонский "Челси".Речь идёт о 19-й статье правил, в которой отмечается, что клубы могут осуществлять покупку футболистов из других стран, только если те уже достигли возраста 18 лет. На данный момент все клубы, в отношении которых велись такие расследования, были наказаны, однако различалась степень санкций.У "Валенсии" и "Вильярреала" будет возможность подать апелляцию на решение. Сроки рассмотрения дел, впрочем, позволят клубам приобрести новых членов команды предстоящим летом.