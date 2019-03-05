Иван Ракитич рассказал, почему уехал в Севилью после матча с "Ливерпулем"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич объяснил, почему летал в Севилью после поражения от "Ливерпуля" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4) и вылет из турнира."У меня нет проблем с извинениями. Я отец и муж. Семья для меня важнее всего. Я отправился в Севилью, чтобы побыть с семьей. Кто-то попросил сфотографироваться, и я никогда не говорю нет. Понимаю, что у людей есть свое мнение, но я на 100 процентов отдаюсь футболу. Я несу ответственность и хочу только лучшего для своих товарищей по команде", — цитирует Ракитича Marca.