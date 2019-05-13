Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Валенсия
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Алавес
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  37 75
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Вильярреал 37 43
15 Леванте 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
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Филиппе Коутиньо выбыл на 10 дней и может не сыграть в финале Кубка Испании

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо угодил в лазарет.

Футболист получил травму в матче чемпионата Испании с "Хетафе" (2:0). В ходе обследования врачи диагностировали растяжение двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Как сообщает пресс-служба клуба, на восстановление бразильцу потребуется около 10 дней. Если все пройдет по плану, Коутиньо начнет тренироваться перед самой игрой.

Sport24.ru
Теги: Коутиньо Барселона Ла Лига
Сегодня, 17:15
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