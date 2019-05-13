Филиппе Коутиньо выбыл на 10 дней и может не сыграть в финале Кубка Испании

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо угодил в лазарет.Футболист получил травму в матче чемпионата Испании с "Хетафе" (2:0). В ходе обследования врачи диагностировали растяжение двуглавой мышцы бедра правой ноги.Как сообщает пресс-служба клуба, на восстановление бразильцу потребуется около 10 дней. Если все пройдет по плану, Коутиньо начнет тренироваться перед самой игрой.