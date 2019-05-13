СМИ: в "Атлетико" уверены, что Гризманн останется в команде

Руководство "Атлетико" планирует, что нападающий Антуан Гризманн останется в команде, несмотря на слухи о возможном уходе в "Барселону", утверждает Diario AS.Контракт 28-летнего француза с "матрасниками" действует до 30 июня 2023 года.В текущем сезоне Гризманн принял участие в 47 матчах команды, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 150 миллионов евро.