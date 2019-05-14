Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Валенсия
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Алавес
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  37 75
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Вильярреал 37 43
15 Леванте 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
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Новости партнеров

Браим Диас: хочу провести в "Реале" многие годы

Полузащитник "Реала" Браим Диас заявил, что хочет играть за "королевский клуб" в течение многих лет.

"Я очень счастлив в "Реале" и хочу провести здесь многие годы. Я работаю каждый день, чтобы показывать лучший футбол.

Для меня большая честь, что фанаты "Реала" аплодировали мне. Они - лучшие болельщики в мире, которые ценят голы и результативные пасы. К этому клубу предъявляют самые высокие требования в мире", - цитирует Диаса Marca.

"СЭ"
Теги: Диас Реал Ла Лига
Сегодня, 03:55
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