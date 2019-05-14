Браим Диас: хочу провести в "Реале" многие годы

Полузащитник "Реала" Браим Диас заявил, что хочет играть за "королевский клуб" в течение многих лет."Я очень счастлив в "Реале" и хочу провести здесь многие годы. Я работаю каждый день, чтобы показывать лучший футбол.Для меня большая честь, что фанаты "Реала" аплодировали мне. Они - лучшие болельщики в мире, которые ценят голы и результативные пасы. К этому клубу предъявляют самые высокие требования в мире", - цитирует Диаса Marca.