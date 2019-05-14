Клуб из Китая предложил за Бэйла €120 млн

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл может перебраться в чемпионат Китая.По информации Don Balon, китайский клуб, название которого не раскрывается, предложил за валлийского форварда €120 млн. Как сообщается. зарплата нападающего может составить €30 млн.