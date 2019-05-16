Тер Штеген может не сыграть до конца сезона

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер-Штеген травмировал правое колено.Как сообщает официальный сайт каталонцев, немец не принимал участие в последней тренировке команды и теперь его выступление в предстоящих матчах остается под вопросом.Ворота сине-гранатовых займет голландец Яспер Силленсен.