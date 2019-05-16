Лионель Месси стал вторым игроком "Барселоны", получившим правительственную награду Каталонии

Another one ?



Lionel Messi has been awarded the ‘Creu de Sant Jordi’, which recognises individuals and institutions who have served Catalonia and the protection of the region’s identity! pic.twitter.com/F5NuCdTsDP — Goal (@goal) May 16, 2019

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси награжден Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия). Данная награда является одной из высших наград правительства Каталонии, учрежденная в 1981 году. Церемония прошла в Барселоне.Месси стал вторым игроком "Барселоны", получившим данную награду. Ранее Креста Сент-Жорди был удостоен бывший игрок и тренер каталонцев Йохан Кройф."Большое спасибо за награждение. Горжусь этим признанием и ценю то значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе", - написал Месси в инстаграме.