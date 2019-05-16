Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Валенсия
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Алавес
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  37 75
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Вильярреал 37 43
15 Леванте 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Лионель Месси стал вторым игроком "Барселоны", получившим правительственную награду Каталонии

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси награжден Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия). Данная награда является одной из высших наград правительства Каталонии, учрежденная в 1981 году. Церемония прошла в Барселоне.

Месси стал вторым игроком "Барселоны", получившим данную награду. Ранее Креста Сент-Жорди был удостоен бывший игрок и тренер каталонцев Йохан Кройф.



"Большое спасибо за награждение. Горжусь этим признанием и ценю то значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе", - написал Месси в инстаграме.



сSport24.ru
Теги: Месси Барселона Ла Лига
Сегодня, 06:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама