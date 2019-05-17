Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Валенсия
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Алавес
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  37 75
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Вильярреал 37 43
15 Леванте 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
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Новости партнеров

Альваро Мората: сделаю все, чтобы остаться в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората намерен остаться в мадридском клубе.

"Сделаю все от меня зависящее, чтобы продолжать играть здесь, - цитирует Goal Морату. - Я сделал все, что в моих силах, чтобы приехать сюда, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы остаться. Хотел бы в "Атлетико" всю оставшуюся карьеру".
Теги: Мората Атлетико
Сегодня, 12:26
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#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 12:34)
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Болеет за:
«Шинник»
Сделаю все от меня зависящее, чтобы продолжать играть здесь

какие проблемы. за язык никто не тянул. 16 лямов и будет продление аренды.
"Матрасники" за продление соглашения на сезон-2019/20 заплатят 16 миллионов евро. Платеж должен быть совершен до 15 июля.
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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