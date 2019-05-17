Альваро Мората: сделаю все, чтобы остаться в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората намерен остаться в мадридском клубе."Сделаю все от меня зависящее, чтобы продолжать играть здесь, - цитирует Goal Морату. - Я сделал все, что в моих силах, чтобы приехать сюда, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы остаться. Хотел бы в "Атлетико" всю оставшуюся карьеру".