Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Валенсия
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
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Леганес
Леванте
Вильярреал
Вальядолид
Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  38 76
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Леванте 38 44
15 Вильярреал 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
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Зинедин Зидан - о решении сделать вторым вратарём сына: делаю то, что считаю нужным

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать своего сына Луку вторым вратарём команды в следующем сезоне.

В клубе же настаивают на том, что эта роль должна остаться украинцу Андрею Лунину, который нынешний сезон на правах аренды проводит в "Леганесе".

"Это моё решение. Оно весьма понятное. Я являюсь тренером, и я всегда буду делать то, что посчитаю нужным. Если ситуация будет обстоять иначе, я уйду", - цитирует Зидана El Mundo Deportivo.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 15:31
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#3  Gnome  Алматы (Сегодня, 17:31)
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online

не, если играет на уровне второго вратаря Реала, то вопросов нет. А если нет, то папу несёт.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#2  mongolor  СПБ (Сегодня, 16:08)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
хера се как Зизулю несёт...
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#1  liasport433   (Сегодня, 15:47)
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  •  (4)

вот что власть с людьми делает, одни сына пихают, другие в шоу голос дети голоса накручивают...


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Кто ставит минус (неважно кому) тот дoлбаеб.....
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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