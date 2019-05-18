Зинедин Зидан - о решении сделать вторым вратарём сына: делаю то, что считаю нужным

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать своего сына Луку вторым вратарём команды в следующем сезоне.В клубе же настаивают на том, что эта роль должна остаться украинцу Андрею Лунину, который нынешний сезон на правах аренды проводит в "Леганесе"."Это моё решение. Оно весьма понятное. Я являюсь тренером, и я всегда буду делать то, что посчитаю нужным. Если ситуация будет обстоять иначе, я уйду", - цитирует Зидана El Mundo Deportivo.