Диего Симеоне: я уважаю всех игроков, которые покинут "Атлетико"
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне дал комментарий по поводу, игроков, которые должны покинуть клуб этим летом.
По словам специалиста, он уважает всех футболистов, уходящих из клуба в это трансферное окно.
"Эти игроки, покидающие клуб многое дали нам. И речь идет не о трофеях, а об уважении. Со спортивной точки зрения я очень люблю Филиппе Луиса, Хуанфрана, Гризманна и Година. Просто сейчас у нас появляются молодые и мотивированные игроки, чему мы очень рады", — заявил Симеоне.
"Газета.ру"
По словам специалиста, он уважает всех футболистов, уходящих из клуба в это трансферное окно.
"Эти игроки, покидающие клуб многое дали нам. И речь идет не о трофеях, а об уважении. Со спортивной точки зрения я очень люблю Филиппе Луиса, Хуанфрана, Гризманна и Година. Просто сейчас у нас появляются молодые и мотивированные игроки, чему мы очень рады", — заявил Симеоне.
"Газета.ру"