"Клуб должен заплатить мне 51 млн, иначе я останусь" - Гарет Бэйл обратился к игрокам "Реала"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл сообщил своим одноклубникам, что будет готов покинуть клуб в том случае, если руководство выплатит ему зарплату за следующие три сезона, сообщает Sport.es со ссылкой на Radioestadio.В разговоре с партнёрами по команде валлиец сказал следующее: "У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушёл, им нужно будет заплатить мне € 17 млн за каждый сезон. Если они этого не сделают, я останусь здесь. И если мне придётся играть в гольф всё это время, я буду играть в гольф".Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" летом 2013 года за 101 млн евро.