"Барселона" закончила сезон с рекордной разницей с "Реалом" в 19 очков
19 мая завершился чемпионат Испании сезона-2018/19.
Первенство в турнире завоевала "Барселона", на счету которой оказалось 87 очков. Второе место досталось "Атлетико" с 76 очками. На третьем месте оказался "Реал", которые заработали за сезон 68 очков.
Таким образом, "Барса" закончила этот сезон с рекордной разницей с "Реалом" в 19 очков.
До этого сине-гранатовые достигали разницы со сливочными максимум в 17 очков. Такое было в прошлом сезоне и сезоне-1984/85.
"Газета.ру"
Первенство в турнире завоевала "Барселона", на счету которой оказалось 87 очков. Второе место досталось "Атлетико" с 76 очками. На третьем месте оказался "Реал", которые заработали за сезон 68 очков.
Таким образом, "Барса" закончила этот сезон с рекордной разницей с "Реалом" в 19 очков.
До этого сине-гранатовые достигали разницы со сливочными максимум в 17 очков. Такое было в прошлом сезоне и сезоне-1984/85.
"Газета.ру"