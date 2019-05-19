"Барселона" закончила сезон с рекордной разницей с "Реалом" в 19 очков

19 мая завершился чемпионат Испании сезона-2018/19.

Первенство в турнире завоевала "Барселона", на счету которой оказалось 87 очков. Второе место досталось "Атлетико" с 76 очками. На третьем месте оказался "Реал", которые заработали за сезон 68 очков.

Таким образом, "Барса" закончила этот сезон с рекордной разницей с "Реалом" в 19 очков.

До этого сине-гранатовые достигали разницы со сливочными максимум в 17 очков. Такое было в прошлом сезоне и сезоне-1984/85.

"Газета.ру"
Теги: Барселона Реал Ла Лига
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