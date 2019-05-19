Зинедин Зидан анонсировал серьезные перемены в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан анонсировал серьезные перемены в команде.

Отдельно специалист высказался о нападающем Гарета Бэйла в команде. Игрок попадет в состав на матч с "Бетисом" в 28-м туре чемпионата Испании, однако Зидан не стал обсуждать его будущее.

"Бэйл будет в составе на матч с "Бетисом". Скоро вы узнаете, попадет ли он в стартовый состав.

Я не знаю, станет ли для него эта игра последней в составе "Реала". Летом команду ждут перемены. По поводу Гарета ничего сказать не могу", — приводит слова Зидана Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Реал Ла Лига
Вчера, 23:43
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