Зинедин Зидан анонсировал серьезные перемены в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан анонсировал серьезные перемены в команде.Отдельно специалист высказался о нападающем Гарета Бэйла в команде. Игрок попадет в состав на матч с "Бетисом" в 28-м туре чемпионата Испании, однако Зидан не стал обсуждать его будущее."Бэйл будет в составе на матч с "Бетисом". Скоро вы узнаете, попадет ли он в стартовый состав.Я не знаю, станет ли для него эта игра последней в составе "Реала". Летом команду ждут перемены. По поводу Гарета ничего сказать не могу", — приводит слова Зидана Sky Sports.