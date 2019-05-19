Сантьяго Солари стал самым эффективным тренером "Реала" в нынешнем сезоне

"Реал" по итогам нынешнего сезона занял 3-е мместо в чемпионате Испании. По ходу сезона команду возглавляли три специалиста: Хулен Лопетеги, Сантьяго Солари и Зинедин Зидан.

Аргентинец Солари оказался лучшим среди данной тройки в сезоне по проценту набранных очков. При нем "Реал" одержал 12 побед, потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью, что в совокупности составляет 72% набранных очков.

На втором месте по данному показателю оказался Зинедин Зидан, который набрал 17 из 33 возможных очков — 51,51%.
Теги: Солари Реал
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