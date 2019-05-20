Лионель Месси впервые обошел Роналду по голам за карьеру
Форвард "Барселоны" Лионель Месси, забивший два гола в матче 38-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (2:2), обогнал форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду по голам за всю карьеру.
Благодаря этому на счету форварда стало 602 гола в 686 матчах за клубную карьеру и он впервые обошел по этому показателю португальского нападающего (601 гол в 804 поединках).
В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и отдал 22 результативные передачи.
Благодаря этому на счету форварда стало 602 гола в 686 матчах за клубную карьеру и он впервые обошел по этому показателю португальского нападающего (601 гол в 804 поединках).
В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и отдал 22 результативные передачи.