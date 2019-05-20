Агент Бен Арфа проведет переговоры с "Бетисом" и "Севильей"

Представитель полузащитника "Ренна" Атема Бен Арфа на этой неделе посетит Испанию.По информации RMC, он планирует провести переговоры с руководством "Севильи" и "Бетиса". чтобы выяснить насколько реален интерес клубов к игроку.У Бен Арфа в июле заканчивается контракт с "Ренном". В этом месяце футболист дал понять, что задумывается о смене клуба из-за критики со стороны фанатов.