Агент Бен Арфа проведет переговоры с "Бетисом" и "Севильей"

Представитель полузащитника "Ренна" Атема Бен Арфа на этой неделе посетит Испанию.

По информации RMC, он планирует провести переговоры с руководством "Севильи" и "Бетиса". чтобы выяснить насколько реален интерес клубов к игроку.

У Бен Арфа в июле заканчивается контракт с "Ренном". В этом месяце футболист дал понять, что задумывается о смене клуба из-за критики со стороны фанатов.

"СЭ"
Теги: Бен Арфа Ренн Лига 1 Бетис Севилья Ла Лига
Сегодня, 06:10
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