Источник: представители Неймара ведут переговоры с "Реалом"

Нападающий "ПСЖ" Неймар может продолжить карьеру в "Реале", утверждает испанский журналист Эдуардо Инда.

По его информации, представители 27-летнего бразильца уже встречались с руководством мадридского клуба.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Отметим, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013-го по 2017 год.

Теги: Неймар ПСЖ Реал
Сегодня, 13:56
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