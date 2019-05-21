Источник: представители Неймара ведут переговоры с "Реалом"

??EXCLUSINDA! #INDA: "La FAMILIA NEYMAR ha TOCADO la PUERTA del REAL MADRID ante los movimientos por MBAPP?". #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/Jb2sgIygEE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 20, 2019

Нападающий "ПСЖ" Неймар может продолжить карьеру в "Реале", утверждает испанский журналист Эдуардо Инда.По его информации, представители 27-летнего бразильца уже встречались с руководством мадридского клуба.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Отметим, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013-го по 2017 год.