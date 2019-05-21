Андре Силва покидает "Севилью"

Нападающий "Милана" Андре Силва, который выступал за "Севилью" в прошедшем сезоне на правах аренды, объявил об уходе из стана испанского клуба."Очередной сезон закончен, хочу поблагодарить "Севилье" за невероятный приём. Мне очень понравилась и команда и город. Я надеюсь, что скоро у меня будут хорошие новости", - написал португалец в инстаграме.