"Алавес" объявил имя нового главного тренера

? Era un secreto a voces: Asier Garitano ser? el entrenador del Deportivo Alav?s la pr?xima temporada ?



? https://t.co/t5ahu8Mtoa#OngiEtorriAsier ??? pic.twitter.com/LsGQiUYKFl — Deportivo Alav?s (@Alaves) May 21, 2019

"Алавес" объявил о назначении Асьера Гаритано на пост главного тренера клуба.На этой должности 49-летний специалист сменит ушедшего в отставку Абелардо Фернандеса.Контракт между "Алавесом" и Гаритано рассчитан до 2020 года. Ранее Гаритано возглавлял такие клубы, как "Реал Сосьедад", "Леганес", "Алькояно", "Ориуэла", "Кастельон" и "Аликанте".