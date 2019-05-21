"Алавес" объявил имя нового главного тренера

"Алавес" объявил о назначении Асьера Гаритано на пост главного тренера клуба.

На этой должности 49-летний специалист сменит ушедшего в отставку Абелардо Фернандеса.

Контракт между "Алавесом" и Гаритано рассчитан до 2020 года. Ранее Гаритано возглавлял такие клубы, как "Реал Сосьедад", "Леганес", "Алькояно", "Ориуэла", "Кастельон" и "Аликанте".

Теги: Алавес
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