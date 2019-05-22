Антуан Гризманн: требуется много мужества, чтобы совершить каминг-аут

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о своем отношении к геям в футболе."Футбольные стадионы – не самые гостеприимные места для гомосексуалистов. Бывает, что поют гомофобные песни. В наши дни это неприемлемо. Это агрессия, которая касается всех нас. Требуется много мужества, чтобы совершить каминг-аут. Такую уверенность трудно обрести. Если гей-футболист захочет совершить каминг-аут, может, не все футболисты сборной Франции будут на его стороне, но я буду. Гомофобия – это не мнение, а преступление. Если футболист скажет гомофобные оскорбления на поле, думаю, я остановлю матч", – рассказал Гризманн в интервью ЛГБТ- журналу T?tu.