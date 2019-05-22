"Барселона" определилась с трансферными целями на лето

"Барселона" определилась с трансферными целями на ближайшее межсезонье.

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб намерен приобрести защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта и нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Также в команде рассматривают вариант трансфера Родриго из "Валенсии" или Алексендра Ляказетта из лондонского "Арсенала".

"Газета.ру"
Теги: Барселона Ла Лига
Вчера, 23:59
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