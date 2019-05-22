"Барселона" определилась с трансферными целями на лето
"Барселона" определилась с трансферными целями на ближайшее межсезонье.
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб намерен приобрести защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта и нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.
Также в команде рассматривают вариант трансфера Родриго из "Валенсии" или Алексендра Ляказетта из лондонского "Арсенала".
"Газета.ру"
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб намерен приобрести защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта и нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.
Также в команде рассматривают вариант трансфера Родриго из "Валенсии" или Алексендра Ляказетта из лондонского "Арсенала".
"Газета.ру"