"Сельта" продлила контракт с главным тренером
"Сельта" объявила о подписании нового контракта с главным тренером Франом Эскрибой.
Соглашение с 54-летним испанцем рассчитано до 2021 года.
Эскриба в марте возглавил команду и помог ей избежать вылета во второй по силей дивизион. Она заняла 17-е место, набрав 16 очков в 12 играх при новом тренере.
Соглашение с 54-летним испанцем рассчитано до 2021 года.
Эскриба в марте возглавил команду и помог ей избежать вылета во второй по силей дивизион. Она заняла 17-е место, набрав 16 очков в 12 играх при новом тренере.