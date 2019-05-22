"Сельта" продлила контракт с главным тренером

"Сельта" объявила о подписании нового контракта с главным тренером Франом Эскрибой.Соглашение с 54-летним испанцем рассчитано до 2021 года.Эскриба в марте возглавил команду и помог ей избежать вылета во второй по силей дивизион. Она заняла 17-е место, набрав 16 очков в 12 играх при новом тренере.