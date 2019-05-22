Иван Ракитич высказался о переходе в "Интер"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал слухи о переходе в "Интер"."Не знаю, не могу объяснить этого. Я уважаю другие команды. "Интер" — большая команда, мы играли против нее в этом году. У меня там есть партнеры из сборной, и я уважаю их, но одно не исключает другого.Я нахожусь там, где хочу быть. Если обо мне думают, то это потому, что я делаю все хорошо. Но я счастлив в "Барселоне", моя семья тоже. Дети довольны. У меня нет других мыслей", — сказал Ракитич.