Хуанфран покинет "Атлетико" по окончании сезона

Защитник мадридского "Атлетико" Хуанфран собирается покинуть клуб по окончании сезона.

Его контракт с испанским клубом истекает летом 2019 года.

Пееред тем, как принять окончательное решение по этому вопросу, испанскому игроку пришлось взять паузу для обдумывания ситуации.

"Это мои последние дни в "Атлетико". Но я надеюсь скоро вернуться сюда. Это мой дом. И годы, проведенные здесь, были замечательными, невероятными... Лучшие годы моей карьеры", - цитирует Хуанфрана пресс-служба клуба.

"Газета.ру"
Теги: Хуанфран Атлетико Ла Лига
Сегодня, 16:56
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