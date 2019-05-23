Хуанфран покинет "Атлетико" по окончании сезона

Защитник мадридского "Атлетико" Хуанфран собирается покинуть клуб по окончании сезона.Его контракт с испанским клубом истекает летом 2019 года.Пееред тем, как принять окончательное решение по этому вопросу, испанскому игроку пришлось взять паузу для обдумывания ситуации."Это мои последние дни в "Атлетико". Но я надеюсь скоро вернуться сюда. Это мой дом. И годы, проведенные здесь, были замечательными, невероятными... Лучшие годы моей карьеры", - цитирует Хуанфрана пресс-служба клуба.