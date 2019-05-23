Экс-спортдиректор "Барселоны": мы думали, что Коутиньо станет заменой Иньесте

Бывший спортивный директор "Барселоны" Роберто Фернандес поделился мнением о полузащитнике Филиппе Коутиньо, которого каталонский клуб намерен продать."Никто не может сомневаться в его мастерстве, но у него нет качеств для игры в атаке на топ-уровне. Я не подписывал его как форварда. Мы думали, что он станет заменой Иньесте.У меня нет сомнений по поводу его трансфера, он может играть в полузащите. Он умеет держать мяч, контролировать игру и выходить из-под прессинга. Он исключительный игрок.Нынешняя ситуация – тяжелая как для него, так и для тренера", - цитирует Фернандеса Sport.es.