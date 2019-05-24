Marca: Рамос задумался об уходе из "Реала"

Защитник и капитан мадридского клуба может уйти в это летнее трансферное окно, сообщает Marca

По информации издания, 33-летний футболист всерьёз задумался об уходе из команды и продолжении карьеры в другом европейском клубе. На футболиста претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

В ходе завершившегося в Испании сезона у капитана команды испортились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом.

Напоминаем, что Рамос выступает за "сливочных" с 2005 года.
Теги: Рамос Реал
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