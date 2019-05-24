"Барселона" поздравила Месси с шестой "Золотой бутсой"

"Барселона" заранее поздравила нападающего Лионеля Месси, который может в шестой раз в карьере выиграть "Золотую бутсу".На счету капитана каталонцев 36 мячей в Ла Лиге. Ранее он выигрывал данную награду в сезоне-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/18 (37), 2017/18 (34).