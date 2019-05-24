"Барселона" поздравила Месси с шестой "Золотой бутсой"
"Барселона" заранее поздравила нападающего Лионеля Месси, который может в шестой раз в карьере выиграть "Золотую бутсу".
На счету капитана каталонцев 36 мячей в Ла Лиге. Ранее он выигрывал данную награду в сезоне-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/18 (37), 2017/18 (34).
На счету капитана каталонцев 36 мячей в Ла Лиге. Ранее он выигрывал данную награду в сезоне-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/18 (37), 2017/18 (34).
3??6?? goals in @LaLigaEN = #GoldenShoe 18/19— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2019
? Congrats, Leo!
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