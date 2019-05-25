Денис Черышев опубликовал фото с первым испанским трофеем в карьере
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев поделился эмоциями от победы в Кубке Испании.
В финале "Валенсия" обыграла "Барселону" - 2:1. Черышев пропустил этот матч из-за травмы, но отправился на игру на костылях. Для 28-летнего хавбека это первый испанский трофей, несмотря на то что он провёл в этой стране всю карьеру. Ранее Денис выигрывал Лигу чемпионов с "Реалом" и Лигу Европы с "Севильей".
"Чемпионы Кубка! Горжусь этой командой! Удивительное усилие! Всем спасибо за поддержку. Без вас это было бы невозможно. Без вас ничего из этого бы не вышло! Вперёд, "Валенсия", — написал Черышев.
В финале "Валенсия" обыграла "Барселону" - 2:1. Черышев пропустил этот матч из-за травмы, но отправился на игру на костылях. Для 28-летнего хавбека это первый испанский трофей, несмотря на то что он провёл в этой стране всю карьеру. Ранее Денис выигрывал Лигу чемпионов с "Реалом" и Лигу Европы с "Севильей".
"Чемпионы Кубка! Горжусь этой командой! Удивительное усилие! Всем спасибо за поддержку. Без вас это было бы невозможно. Без вас ничего из этого бы не вышло! Вперёд, "Валенсия", — написал Черышев.