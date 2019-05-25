"Реал" нашел замену Рамосу

Мадридский "Реал" заинтересован в переходе защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.По информации AS, испанский клуб рассматривает футболиста сборной Нидерландов в качестве замены защитнику Серхио Рамосу, объявившему о желании покинуть команду после завершения сезона.В нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.