"Реал" нашел замену Рамосу

Мадридский "Реал" заинтересован в переходе защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.

По информации AS, испанский клуб рассматривает футболиста сборной Нидерландов в качестве замены защитнику Серхио Рамосу, объявившему о желании покинуть команду после завершения сезона.

В нынешнем сезоне ван Дейк принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

"Газета.ру"
Теги: Рамос Реал
Сегодня, 11:19
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