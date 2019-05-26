Дмитрий Черышев: "Валенсия" заслуженно победила "Барселону" в финале Кубка Испании

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев прокомментировал победу "Валенсии", где играет его сын Денис, над «Барселоной» в финальном матче Кубка Испании.

"Эмоции переполняют, младший сын Данила вчера выбежал на поле после финального свистка. Разрешили семьям сфотографироваться с кубком Испании. Выиграть кубок Испании это огромное достижение для "Валенсии". Они заняли 4-е место в чемпионате страны и будут участвовать в Лиге чемпионов. Они вчера заслуженно победили "Барселону". Терпели на протяжении долгого времени владение мячом каталонцами. Но как говорится во время войны: «победа будет за нами", - цитирует Черышева Sport24.ru.
Теги: Черышев Валенсия Барселона Ла Лига
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