Серхио Рамос может уехать в Китай

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может переехать в Китай.

По информации El Chiringuito, один из клубов китайского чемпионата сделал щедрое предложение защитнику, и теперь Рамос просит руководство клуба отпустить его.

Как сообщает источник, Рамос уже встречался с президентом клуба Флорентино Пересом по поводу своего ухода. Однако тот выступил резко против.

"Ты не можешь уйти! "Реал" не может просто так взять и подарить кому-то своего капитана", — заявил Перес.

Защитник играет в составе мадридского клуба с 2005 года. В прошедшем сезоне он провел 42 матча за сливочных, забил 11 мячей и отдал одну результативную передачу.

"Газета.ру"
Теги: Рамос Реал Ла Лига
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