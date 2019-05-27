СМИ: Роберто Мартинес - основной претендент на пост главного тренера "Барселоны"

Новым главным тренером "Барселоны" может стать Роберто Мартинес, работающий со сборной Бельгии.

Об этом сообщает Football Espana, ссылаясь на каталонскую радиостанцию RAC1.

45-летний Роберто Мартинес вместе со сборной Бельгии занял третье место на чемпионате мира. Ранее он привел "Уиган" к победе в Кубке Англии. Сборная Бельгии - соперник сборной России по отборочному турниру Евро-2020.

"СЭ"
Теги: Мартинес Барселона Ла Лига
Сегодня, 04:36
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