СМИ: Роберто Мартинес - основной претендент на пост главного тренера "Барселоны"

Новым главным тренером "Барселоны" может стать Роберто Мартинес, работающий со сборной Бельгии.Об этом сообщает Football Espana, ссылаясь на каталонскую радиостанцию RAC1.45-летний Роберто Мартинес вместе со сборной Бельгии занял третье место на чемпионате мира. Ранее он привел "Уиган" к победе в Кубке Англии. Сборная Бельгии - соперник сборной России по отборочному турниру Евро-2020.