Эдинсон Кавани может перейти в "Атлетико"

Форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани летом может перейти в "Атлетико", сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER.Сообщается, что уругваец дал предварительное согласие на переход в испанский клуб. Однако помешать трансферу могут финансовые запросы футболиста - Кавани хочет получать 18 млн евро в год.Кавани защищает цвета "ПСЖ" с 2013 года.