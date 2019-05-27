Эдинсон Кавани может перейти в "Атлетико"

Форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани летом может перейти в "Атлетико", сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER.

Сообщается, что уругваец дал предварительное согласие на переход в испанский клуб. Однако помешать трансферу могут финансовые запросы футболиста - Кавани хочет получать 18 млн евро в год.

Кавани защищает цвета "ПСЖ" с 2013 года.
Теги: Кавани ПСЖ Атлетико
Сегодня, 11:25
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