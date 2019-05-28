Флорентино Перес сообщил Рамосу, что готов продать его за 100 млн евро

Руководство "Реала" готово продать защитника и капитана команды Серхио Рамоса, сообщает AS.Президент мадридского клуба Флорентино Перес в личной беседе сообщил игроку, что тот сможет покинуть клуб, если за него предложат 100 миллионов евро. Сам Рамос хотел разорвать контракт по обоюдному соглашению и продолжить карьеру в Китае.Напомним, Рамос перешел в "Реал" в 2005 году из "Севильи".