Эктор Эррера продолжит карьеру в "Атлетико"

Полузащитник "Порту" Эктор Эррера станет игроком "Атлетико", сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что футболисту осталось только подписать контракт с мадридским клубом. "Атлетико" не придется пратить за мексиканца, так как он перейдет на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Эктор Эррера провел за "драконов" 53 матча, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Теги: Эррера Порту Атлетико Ла Лига
Сегодня, 22:15
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