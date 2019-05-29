Эктор Эррера продолжит карьеру в "Атлетико"
Полузащитник "Порту" Эктор Эррера станет игроком "Атлетико", сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что футболисту осталось только подписать контракт с мадридским клубом. "Атлетико" не придется пратить за мексиканца, так как он перейдет на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Эктор Эррера провел за "драконов" 53 матча, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Отмечается, что футболисту осталось только подписать контракт с мадридским клубом. "Атлетико" не придется пратить за мексиканца, так как он перейдет на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Эктор Эррера провел за "драконов" 53 матча, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.