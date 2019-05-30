Роналдо: никогда не думал, что Зидан станет тренером. Рауль лучше подходил на эту роль

Экс-форвард "Реала" бразилец Роналдо признался, что был удивлен тому, что его бывший партнер по команде Зинедин Зидан стал успешным тренером."В "Реале" так привыкли к победам, что неудачный сезон уже кажется концом света. Да, сезон действительно получился не самый лучший. Но сейчас им нужно не переживать из-за проблем, а поработать над тем, чтобы провести следующий сезон как можно лучше.Никогда не думал, что Зидан станет тренером. Он всегда говорил очень спокойно и был интровертом. Для меня его переход в тренерство стал сюрпризом. А потом он еще и выиграл Лигу чемпионов три раза подряд. Я думал, что на роль тренера лучше подходит Рауль. У него другой характер. Думаю, у него на позиции тренера все получится.Стану ли я сам тренером? Даже никогда об этом не думал, поскольку у тренера забот еще больше, чем у игроков. Надо настроить на результат 25 человек, когда каждый из них думает только о себе", - цитирует Роналдо As.