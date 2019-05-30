Неймар обратился к представителям "Барселоны" с предложением

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар может вернуться в "Барселону".

По словам испанского журналиста Луиса Маскаро, бразильский форвард лично предложил свои услуги каталонскому клубу. Сине-гранатовые рассматривают возможность перехода игрока. В клубе не исключают вариант включения в сделку нападающего Усмана Дембеле, чтобы снизить цену перехода.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. В чемпионате Испании он принял участие в 123 матчах, в которых забил 68 мячей.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1 Барселона Ла Лига
Вчера, 23:42
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