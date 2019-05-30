Экс-президент "Реала": похоже, Азар переходит, и это хорошая новость для Мадрида

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон прокомментировал возможный переход лидера "Челси" Эдена Азара в стан мадридского клуба.

Азар накануне выиграл Лигу Европы в качестве игрока "Челси" и попрощался с болельщиками лондонской команды. Ожидается, что 28-летний бельгиец прилетит в столицу Испании в субботу, а сама презентация запланирована на 3 июня.

"Похоже, что Азар переходит, и это действительно хорошая новость для "Реала". Думаю, что теперь вопрос в сумме трансфера. Игрок четко сказал, что он хочет уйти и получить новый вызов. Несправедливо удерживать игрока, который выступал за клуб семь лет.

С "Челси" тяжело вести переговоры. Я это хорошо знаю, потому что в 2007 году у меня были долгие переговоры по трансферу Роббена. За него просили 35 миллионов фунтов, хоть он и не играл. Тогда это были большие деньги. Я много раз пытался уменьшить сумму, мы ждали до последней минуты, но в итоге заплатили", — цитирует Кальдерона Sky Sports.

Sport24.ru
Теги: Реал Азар Ла Лига
Сегодня, 04:07
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