СМИ: Гризманн начал переговоры с "Барселоной" незаконно

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн начал переговоры с "Барселоной" в 2018 году.Как сообщает радиостанция Cadena Ser, к марту 2019 года уже было достигнуто соглашение между игроком и клубом.Однако это противоречит законам ФИФА,: по ее правилам переговоры возможны лишь за полгода до истечения контракта футболиста с его нынешним клубом.Отметим, что Гризманн может перейти в каталонскую команду уже в начале летнего трансферного окна.