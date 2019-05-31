СМИ: Гризманн начал переговоры с "Барселоной" незаконно

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн начал переговоры с "Барселоной" в 2018 году.

Как сообщает радиостанция Cadena Ser, к марту 2019 года уже было достигнуто соглашение между игроком и клубом.

Однако это противоречит законам ФИФА,: по ее правилам переговоры возможны лишь за полгода до истечения контракта футболиста с его нынешним клубом.

Отметим, что Гризманн может перейти в каталонскую команду уже в начале летнего трансферного окна.

"Газета.ру"
Теги: Гризманн Атлетико Барселона Ла Лига
Сегодня, 18:12
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