Роналдо: нового Месси мы вряд ли увидим еще 20-30 лет

Бывший нападающий "Реала" Роналдо высказал свое мнение о лучших игроках мира. Он считает, что нового Месси не будет ближайшие несколько десятилетий."Месси, конечно, номер один. Талант такого уровня мы вряд ли увидим еще 20-30 лет. Мне также нравятся Салах, Азар, Неймар.Разумеется, Мбаппе мне тоже нравится. Я понимаю, почему люди сравнивают меня с ним. Он очень быстрый, хорошо бьет с обеих ног и двигается. С другой стороны, мне никогда не нравились сравнения, особенно между игроками разных поколений. Ситуации слишком разные.Насчет сравнения АПЛ и Ла Лиги — я бы не сказал, что английский чемпионат лучше. Возможно, английские клубы получают больше денег от ТВ-контрактов, но лучшие игроки играют именно в Испании", - цитирует Роналдо As.