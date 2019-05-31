Роналдо: нового Месси мы вряд ли увидим еще 20-30 лет

Бывший нападающий "Реала" Роналдо высказал свое мнение о лучших игроках мира. Он считает, что нового Месси не будет ближайшие несколько десятилетий.

"Месси, конечно, номер один. Талант такого уровня мы вряд ли увидим еще 20-30 лет. Мне также нравятся Салах, Азар, Неймар.

Разумеется, Мбаппе мне тоже нравится. Я понимаю, почему люди сравнивают меня с ним. Он очень быстрый, хорошо бьет с обеих ног и двигается. С другой стороны, мне никогда не нравились сравнения, особенно между игроками разных поколений. Ситуации слишком разные.

Насчет сравнения АПЛ и Ла Лиги — я бы не сказал, что английский чемпионат лучше. Возможно, английские клубы получают больше денег от ТВ-контрактов, но лучшие игроки играют именно в Испании", - цитирует Роналдо As.

Sport24.ru
Теги: Роналдо Реал Месси Барселона Ла Лига
Вчера, 23:44
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