Лионель Месси: Роналду забивал по 50 голов за сезон. Как можно продать такого игрока?

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высоко отозвался об экс-форварде "Реала" Криштиану Роналду.

"Было приятно соперничать с таким игроком. Он забивал по 50 голов за сезон. Как можно было продать такого игрока?

Мы с Роналду не знаем друг друга, поэтому у нас нет приятельских отношений. Мы с ним виделись только на поле", - цитирует Месси Fox Sports.
Теги: Месси Реал Роналду Барселона
Сегодня, 12:08
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