Лионель Месси: Роналду забивал по 50 голов за сезон. Как можно продать такого игрока?
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высоко отозвался об экс-форварде "Реала" Криштиану Роналду.
"Было приятно соперничать с таким игроком. Он забивал по 50 голов за сезон. Как можно было продать такого игрока?
Мы с Роналду не знаем друг друга, поэтому у нас нет приятельских отношений. Мы с ним виделись только на поле", - цитирует Месси Fox Sports.
"Было приятно соперничать с таким игроком. Он забивал по 50 голов за сезон. Как можно было продать такого игрока?
Мы с Роналду не знаем друг друга, поэтому у нас нет приятельских отношений. Мы с ним виделись только на поле", - цитирует Месси Fox Sports.