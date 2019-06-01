Помимо Рейеса в автомобиле находился его кузен. Он тоже погиб

Стало известно, что вместе с бывшим форвардом сборной Испании Хосе Антонио Рейесом находился еще и его двоюродный брат - он тоже погиб, сообщает Abc.es.

Трагедия случилась сегодня, 1 июня, в 12:40 мск на автомагистрали A376 на участке трассы из Севильи в Утреру. Автомобиль с Рейесом вылетел с дороги и загорелся.
Теги: Рейес
Сегодня, 16:20
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