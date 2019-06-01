Диего Симеоне выразил соболезнования в связи со смертью Рейеса

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего полузащитника "матрасников" Хосе Антонио Рейеса. Сегодня, 1 июня, он погиб в ДТП в возрасте 35 лет.

"Хочу запомнить тебя улыбающимся и полностью отдающимся нашему делу. Покойся с миром", - написал Симеоне в своем инстаграме.



"СЭ"
Теги: Симеоне Рейес Атлетико Ла Лига
Сегодня, 18:27
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