Матчи Сегунды, запланированные на воскресенье, перенесены из-за смерти Рейеса

Матчи испанской Сегунды, которые были запланированы на воскресенье, 1 июня, перенесены.Связано это со смертью бывшего полузащитника сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП. Вместе с хавбеком скончался его двоюродный брат. Полиция начала расследование. По неофициальным данным, причиной ДТП стало превышение скорости.