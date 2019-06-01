Матчи Сегунды, запланированные на воскресенье, перенесены из-за смерти Рейеса
Матчи испанской Сегунды, которые были запланированы на воскресенье, 1 июня, перенесены.
Связано это со смертью бывшего полузащитника сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.
Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП. Вместе с хавбеком скончался его двоюродный брат. Полиция начала расследование. По неофициальным данным, причиной ДТП стало превышение скорости.
Sport24.ru
Связано это со смертью бывшего полузащитника сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. Об этом сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.
Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП. Вместе с хавбеком скончался его двоюродный брат. Полиция начала расследование. По неофициальным данным, причиной ДТП стало превышение скорости.
Sport24.ru