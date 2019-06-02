Бывший футболист сборной Испании: Рейес не заслуживает того, чтобы его возводили в статус героя

Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес заявил, что Антонио Рейес, который погиб в результате аварийной аварии, не заслуживает того, чтобы погибшего провожали как героя.

"Езда на высокой скорости - это предосудительный поступок. В ДТП были жертвы, помимо водителя. Он не заслуживает того, чтобы его возводили в статус героя. Все это не значит, что я не сожалею о произошедшем", - написал Канисарес в твиттере.
Теги: Рейес
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