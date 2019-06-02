СМИ: Навас может продолжить карьеру в "Бенфике"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас может покинуть клуб в межсезонье.

В услугах костариканца заинтересована "Бенфика", сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Record. По информации португальского издания, "орлы" хотят обсудить детали перехода с "Реалом", чтобы сбить цену на Наваса.

Ранее "Бенфика" вела переговоры с "Барселоной" по поводу трансфера вратаря Яспера Силлессена, но каталонский клуб установил ценник за голландца в размере 60 миллионов евро, что снизило интерес лиссабонского клуба.

"СЭ"
Теги: Навас Реал Ла Лига Бенфика Трансферы
Сегодня, 16:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама