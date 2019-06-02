СМИ: Навас может продолжить карьеру в "Бенфике"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас может покинуть клуб в межсезонье.В услугах костариканца заинтересована "Бенфика", сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Record. По информации португальского издания, "орлы" хотят обсудить детали перехода с "Реалом", чтобы сбить цену на Наваса.Ранее "Бенфика" вела переговоры с "Барселоной" по поводу трансфера вратаря Яспера Силлессена, но каталонский клуб установил ценник за голландца в размере 60 миллионов евро, что снизило интерес лиссабонского клуба.