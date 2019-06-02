На стадионе "Севильи" прошло прощание с Рейесом

Llega el f?retro de Jos? Antonio Reyes al Ram?n S?nchez-Pizju?n.#ReyesLeyenda pic.twitter.com/RFPqDFpEpy — Sevilla F?tbol Club (@SevillaFC) June 2, 2019

На домашнем стадионе "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан" прошла церемония прощания с погибшим экс-игроком клуба Хосе Антонио Рейесом.Ранее стало известно, что Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет.На церемонии прощания с Рейесом присутствовали президент "Севильи" Хосе Кастро Кармона, бывший тренер клуба Унаи Эмери, капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос, президент "Реала" Флорентино Перес, экс-форвард "королевского клуба" Рауль и несколько других известных людей из мира футбола.Также соболезнования в связи с гибелью Рейеса выразила королевская семья Испании, а федерация футбола Испании посмертно наградила игрока золотой медалью с бриллиантами.